Argentina: i negoziati su debito entrano nella partita globale tra Usa e Cina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il duro negoziato che Buenos Aires porta avanti per la ristrutturazione di 66,3 miliardi di dollari del debito estero sovrano è seguito quindi con attenzione da Washington. Gli Stati Uniti hanno bisogno che l’Argentina chiuda il capitolo della ristrutturazione per poter avviare nel paese il programma di aiuti “Growth in the Americas”, che prevede crediti per almeno 1,5 miliardi di dollari su progetti infrastrutturali. “Sono progetti con un enorme impatto, speriamo di poter accedere al programma una volta risolto il negoziato, la soluzione è vicina”, ha dichiarato su questo punto il segretario per le Relazioni economiche internazionali argentino, Jorge Neme, in un’intervista concessa lunedì. “Si tratta di crediti ai tassi più bassi che possiamo ottenere, simili a quelli che offre la Banca mondiale o la Banca interamericana per lo sviluppo ed equiparabili a quelli della Cina e di alcuni paesi europei”, ha aggiunto Neme. (segue) (Abu)