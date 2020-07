Argentina: i negoziati su debito entrano nella partita globale tra Usa e Cina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un fallimento delle trattative e l’entrata in default dell’Argentina, secondo alcuni analisti locali, potrebbe implicare proprio la definitiva deriva del paese nell’orbita di influenza di Pechino e questo nel momento esatto in cui sono in corso anche colloqui sulle concessioni delle infrastrutture per il 5G, al centro oggi del conflitto tra Usa e il gigante asiatico. La Cina “detiene” oggi l’equivalente di circa 19 miliardi di dollari delle riserve della Banca centrale argentina grazie a uno swap di valute accordato all’epoca del governo dell’ex presidente Kirchner e rafforzato nel 2018 sotto il governo Macri. Pechino è già presente inoltre nel paese con diversi investimenti in infrastrutture tra le quali anche una base spaziale e scientifica nella Patagonia. Più recentemente il governo di Xi Jinping ha offerto al governo Fernandez anche un accordo per la produzione in loco di 9 milioni di tonnellate di carne suina che potrebbero assicurare investimenti per 2,7 miliardi di dollari ed esportazioni per 2 miliardi annuali. (Abu)