Brasile: governo pronto a creare una nuova società per poter privatizzare Eletrobras (3)

- A fine 2019 il presidente Bolsonaro, aveva firmato il disegno di legge che rende possibile l'avvio delle procedure per la privatizzazione della compagnia. La proposta presentata dal governo Bolsonaro deve tuttavia essere approvata dalla Camera e dal Senato, condizione necessaria per poter cedere la società, come stabilito in una sentenza della Corte suprema. Un passaggio per nulla scontato, tanto che a gennaio del 2020 il governo brasiliano aveva annunciato di voler addirittura desistere dalla privatizzazione della compagnia elettrica statale Eletrobras nel 2020 a causa delle incertezze politiche sulla cessione e per le difficoltà emerse per ottenere l'approvazione alla vendita da parte del Parlamento. (segue) (Brb)