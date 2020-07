Brasile: governo pronto a creare una nuova società per poter privatizzare Eletrobras (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver consegnato il disegno di legge il ministro delle Miniere e dell'Energia, Bento Albuquerque, ha difeso la scelta del governo di capitalizzazione della società, motivata dal fatto che "oggi Eletrobras ha perso la sua capacità di investimento. Dal 2014, Eletrobras non ha partecipato ad alcuna asta energetica perché non ha risorse e sta perdendo la sua quota di mercato. Ciò che vogliamo è un'azienda che possa svolgere l'importante ruolo per la sicurezza energetica del Paese", affermava. Quella di Eletrobras e la maggiore privatizzazione annunciata dal governo Bolsonaro, in linea con le promesse fatte in campagna elettorale. (segue) (Brb)