Brasile: governo pronto a creare una nuova società per poter privatizzare Eletrobras (6)

- Per facilitare il processo di privatizzazione la compagnia punta a tagliare il più possibile i costi vivi di gestione. A questo fine ha elaborato un piano di dimissioni volontarie (Pdc) con l'obiettivo di licenziare il maggior numero di dipendenti prima dell'avvio dell'annunciato processo di privatizzazione. Il piano riguarda la società madre e tutte le società controllate come la Compagnia di generazione termica di energia elettrica (Cgtee), la Compagnia Idroelettrica san Francesco (Chesf), la Eletronuclear), la Centrali elettrice del nord del Brasile (Eletronorte), la Amazonas generazione e trasmissione di energia (Amazonas Gt), la Centrali elettriche Eletrosul e la Furnas. La società ha già venduto le sussidiarie di distribuzione dell'energia nella macroregione settentrionale del paese: la Ceal nello stato dell'Alagoas, la Ceron in Rondonia, la Amazonas Energia in Amazzonia, la Boa Vista in Roraima, la Eletroacre nell'Acre e la Cepisa nel Piauí. (Brb)