Sanità: Cisl Lazio, dopo anni di ristrettezze e blocchi si presenta occasione per nuovi investimenti

- L'uscita del commissariamento della Regione Lazio "è una bella notizia. Dopo anni di ristrettezze e blocchi si presenta l'occasione per nuovi investimenti, nuove assunzioni che potrebbero servire per una nuova fase della sanità che potrebbe portare migliore qualità nelle cure e maggiori servizi per i cittadini". Così in una nota il segretario generale della Cisl del Lazio, Enrico Coppotelli. "Dovrà essere anche l'occasione - aggiunge - per poter rendere più forte la partecipazione sindacale che, in una logica sbagliata imposta dal commissariamento, consenta a chi rappresenta centinata di migliaia di lavoratori di essere protagonista del futuro e del cambiamento". (Com)