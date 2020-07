Campania: Caldoro, De Luca ladro di progetti altrui si intesta lavori finanziati nel 2014

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l'imbarazzata e imbarazzante conferenza stampa sulle ecoballe, ecco il grande progetto dei corpi idrici superficiali in provincia di Salerno: De Luca oggi lo sbandiera e cerca di appropriarsene, ma si tratta di un progetto che è stato finanziato dalla mia giunta nel 2014". Lo ha dichiarato in una nota il candidato del centrodestra Stefano Caldoro che ha spiegato: "De Luca è talmente disperato da dover coprire cinque anni di nulla, che si intesta progetti che io ho immaginato e finanziato, insieme all'allora provincia di Salerno retta dal centrodestra. Negli ultimi cinque anni la Regione Campania non ha fatto nulla e ora De Luca scippa qua e la opere non sue. L'unica cosa nuova di questo periodo è una colossale operazione clientelare che vede assessorati e uffici regionali a comporre liste elettorali". Quindi ha concluso: "De Luca qualche anno fa disse che i napoletani erano geneticamente ladri. Io ne vedo solo uno: un ladro di progetti altrui".(Ren)