Cultura: Campidoglio, fino a 8 settembre per proposte "Contemporaneamente Roma"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pubblicato online sul sito di Roma Capitale l'avviso pubblico della quinta edizione di "Contemporaneamente Roma". Per la prima volta l'avviso pubblico, come i precedenti pubblicati nel 2020, è triennale. C'è tempo fino all'8 settembre per inviare le proposte che rientreranno nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre. Gli operatori culturali sono invitati a realizzare nuove forme artistiche anche nelle loro forme più sperimentali, che - attraverso progetti, performance e opere - permettano una differente interpretazione degli spazi diffusi della città mettendo in relazione spazi e persone, anche in modalità inedite, e stimolando riflessioni e confronto sulle sfide della nostra società. Verranno premiati quei progetti attraversati da linguaggi e temi della contemporaneità, che valorizzeranno in maniera inedita gli spazi e le modalità di interazione, che supporteranno Roma nel proprio posizionamento quale centro vitale della cultura contemporanea. Come per gli altri bandi che compongono il palinsesto annuale della cultura in città per stimolare la produzione delle attività sull'intero territorio, anche per questo avviso la graduatoria di merito verrà stilata per Municipio. Ogni progetto idoneo potrà ricevere fino ad un contributo massimo di 32 mila euro. "Anche per il bando di 'Contemporaneamente Roma' abbiamo aumentato lo stanziamento, arrivando a 1 milione di euro l'anno, 200 mila in più rispetto al 2019. In questo difficile 2020 l'Assessorato alla Crescita culturale ha messo in campo oltre 4 milioni di euro riservati agli operatori indipendenti, di cui 3,25 per bandi triennali. Il che significa che con questo ultimo bando avremo messo in campo quasi 10 milioni a sostegno della vita culturale prodotta da privati nel triennio. La possibilità di progettare e programmare avendo garanzie nel tempo permetterà una maggiore solidità dei soggetti e dell'offerta sui territori", ha dichiarato il vicesindaco con delega alla Cultura Luca Bergamo. (Com)