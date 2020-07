Germania: AfD presenta ricorso alla Corte costituzionale conto Merkel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) ha presentato ricorso alla Corte costituzionale federale (Bverfg) contro il cancelliere Angela Merkel. I ricorrenti chiedono al Bverfg di stabilire se il capo del governo federale abbia violato il suo obbligo di neutralità come membro del governo e il diritto di AfD alle pari opportunità. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, oggetto del procedimento sono alcune dichiarazioni rese da Merkel sull'elezione di Thomas Kemmerich, esponente del Partito liberaldemocratico (Fdp), a primo ministro della Turingia. Il 5 febbraio scorso, venne eletto con i voti di Fdp, AfD e Unione cristiano-democratica (Cdu). Ne derivò un'accesa polemica che investì l'intera politica tedesca, poiché per la prima volta il capo del governo di Land veniva eletto con l'appoggio di AfD e in particolare di Bjoern Hoecke, presidente del partito in Turingia e guida della sua corrente ultrà, l'Ala (“Der Fluegel), poi almeno formalmente disciolta. (segue) (Geb)