Tunisia: calo del 56 per cento di turisti algerini e libici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di turisti libici e algerini è calato, nella prima metà del 2020, del 56 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo ha detto il direttore generale dell'Ufficio turistico nazionale tunisino (Ontt), Mohamed Moez Ben Hassine. La Tunisia ha accolto quasi 5 milioni di turisti provenienti dall'Algeria e dalla Libia nel 2020, ha detto, durante un incontro organizzato a Tunisi dall'Unione tunisina dei giovani lavoratori (Utj) su misure e meccanismi per rilanciare il turismo post-Covid-19". Il funzionario ha inoltre ricordato le varie misure adottate dal governo tunisino per ridurre al minimo gli impatti legati al Coronavirus sul turismo, riferendosi, a tale proposito, alla firma di un accordo con il sindacato generale tunisino (Ugtt) al fine di preservare gli stipendi dei dipendenti del settore. Una linea di credito di 153,68 milioni di euro (500 milioni di dinari) è stata creata per aiutare le aziende turistiche a superare la crisi, garantire la loro sostenibilità e preservare posti di lavoro, ha ricordato. Allo stesso tempo, una linea di finanziamento di circa 3,07 milioni di euro (10 milioni di dinari) è stata mobilitata per sostenere gli artigiani, coprire le spese urgenti e istituire un protocollo sanitario negli aeroporti e negli hotel. Il turismo è uno dei settori più colpiti dalla pandemia in Tunisia, secondo il presidente dell'Unione tunisina dei giovani lavoratori (Utjt), Chedly Hammas. A tal fine, il dirigente sindacale ha invitato le parti interessate a unire i loro sforzi per trovare soluzioni al problema dell'occupazione nel settore e rafforzare ulteriormente il turismo domestico. (Tut)