Somalia: raid Usa contro miliziani jihadisti nel Puntland, sette morti

- Il comando degli Stati Uniti per l’Africa (Africom) ha condotto un raid aereo nella regione somala del Puntland contro miliziani affiliati allo Stato islamico, uccidendone sette. In un comunicato, il comando riferisce di aver attaccato prima via terra i miliziani a Turmasale e Amayra, località situate 140 chilometri a sud-est di Bosaso note come nascondigli jihadisti, quindi con un raid aereo in risposta ad un attacco delle forze partner dei jihadisti. "Continuiamo a fare pressione sui gruppi terroristici e ad aiutare i nostri partner somali a sradicare le loro operazioni", ha detto il Miguel Castellanos, vicedirettore delle operazioni Africom. Funzionari del Puntland hanno affermato da parte loro di aver ucciso 20 militanti dello Stato islamico durante operazioni durate 48 ore nella parte orientale della regione di Bari. (segue) (Res)