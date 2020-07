Frosinone: comune, progetto per il recupero della tribuna parco Matusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Frosinone, nell'ultima seduta settimanale, "ha approvato la delibera relativa a messa in sicurezza, recupero e risanamento conservativo della struttura della tribuna ricadente all'interno dell'area del parco "Matusa". L'amministrazione Ottaviani ha quindi contestualmente approvato il Progetto di fattibilità tecnica economica redatta dall'Ufficio pianificazione territoriale e Sue per un investimento totale di 500.000 euro". Nell'ambito della "Trasformazione e riqualificazione relativa all'Area Matusa e zone limitrofe", risultano in corso di ultimazione i lavori relativi alla realizzazione della pavimentazione con "erborelle" nella zona centrale del manto erboso: tale pavimentazione andrà a rappresentare la figura del "Leone Rampante" simbolo della squadra di calcio. Contemporaneamente, sempre l'Amministrazione comunale ha in programmazione sia i lavori relativi all'allestimento di una "Fontana Artistica" con creazione di giochi di acqua e luci, sia la piantumazione di nuovi soggetti arborei lungo il perimetro della recinzione. (segue) (Com)