Usa: Meredith Kopit Levien nuovo amministratore delegato del "New York Times"

- Il "New York Times" ha annunciato oggi la nomina di Meredith Kopit Levien come amministratore delegato della sua società editrice al posto di Mark Thompson. Già direttrice operativa della società, Levien, 49 anni, lavorava al "Nyt" dal 2013 dopo un'esperienza a "Forbes". "Ha reso migliore qualunque cosa abbia toccato all'interno dell'organizzazione", ha detto di lei l'editore e membro del consiglio d'amministrazione Arthur Gregg Sulzberger nel comunicato del "New York Times". Il nuovo incarico inizierà ufficialmente il prossimo 8 settembre. Thompson, 62 anni, aveva annunciato nei giorni scorsi le proprie dimissioni da amministratore delegato, ruolo che ricopriva dal 2012. "Ho scelto questo momento per farmi da parte perché abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che avevo prefissato quando mi sono unito al 'Times' otto anni fa", aveva spiegato il dirigente. Negli ultimi anni, il quotidiano ha fatto registrare importanti progressi in termini di ricavi pubblicitari digitali e abbonamenti. Questi ultimi hanno superato quota 4,5 milioni, record storico per l'azienda, nel primo trimestre del 2020. Oltre 3,5 milioni di sottoscrizioni sono per l'edizione digitale del quotidiano.(Nys)