Sanità: Baglio (Pd), concluso commissariamento ora rilancio e sviluppo

- La fine del commissariamento della sanità del Lazio "è la conferma della stagione del buon governo avviata da Nicola Zingaretti nel 2013". Così in una nota la responsabile della sanità del Pd Lazio Valeria Baglio. "Dopo 12 anni di commissariamento - aggiunge - fatto di sacrifici e di un lungo percorso di riallineamento tra efficienza e qualità del servizio, portato avanti con determinazione dal centrosinistra, la stagione dei debiti e dei disservizi è finita. Ora con serenità si può aprire una nuova fase di investimenti nelle strutture sanitarie e di assunzioni di nuove professionalità. Guardiamo al futuro con una iniezione di fiducia per una stagione di sviluppo e rilancio della sanità di Roma e del Lazio". (Com)