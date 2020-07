Ue: Schullian (Misto), non sprechiamo occasione storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati raggiunti nell'ultimo Consiglio europeo sono "un buon primo passo, ma siamo appena all'inizio di un lungo percorso di riforme che ci condurrà davanti ad un bivio cruciale: spendere quei soldi senza alcuna strategia e ritrovarci tra qualche anno in condizioni ancora peggiori di quelle attuali e quindi sprecare una storica occasione oppure rimboccarci le maniche ed elaborare un Piano di rilancio strutturale dell'economia italiana che ci proietti nel futuro". Lo ha detto intervenendo nell'Aula della Camera il presidente del gruppo Misto di Montecitorio ed esponente Svp Manfred Schullian. "Bisogna pensare in maniera diversa rispetto ad oggi, in modo più strutturato e con una vista capace di guardare al di là di piccoli interessi contingenti. Le intenzioni ci paiono buone, ma dovranno tradursi in provvedimenti concreti ed efficaci: riforma del welfare, scuola, sanità, infrastrutture, innovazione digitale, riforma del fisco e del mercato del lavoro. Abbiamo davanti un'occasione storica, non sprechiamola". (Com)