Difesa: Pompeo, grazie a Danimarca per disponibilità a guidare missione Nato in Iraq

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha ringraziato durante l’incontro di oggi a Copenaghen il ministro degli Esteri, Jeppe Kofod, per la disponibilità della Danimarca a guidare la missione Nato in Iraq. “Orgoglioso di unirmi al ministro degli Esteri danese, Jeppe Kofod, per discutere della nostra forte alleanza nel campo della sicurezza. Grato per la volontà della Danimarca di guidare la missione Nato in Iraq e per il costante sostegno alla libertà in tutto il mondo”, ha scritto Pompeo su Twitter.(Sts)