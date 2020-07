Repubblica Ceca: governo svelerà la strategia economica per il post Covid-19 in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ceco, in collaborazione con il proprio gruppo consultivo del Consiglio economico nazionale (Nerv), elaborerà una strategia economica nazionale, che dovrebbe concludersi entro l'autunno di quest'anno. Il piano sarà quindi presentato al governo e alla Camera dei deputati. Sarà incentrato sull'utilizzo dei 182 miliardi di corone assegnati al paese attraverso il Fondo di recupero post coronavirus dell'Ue e si concentrerà sugli investimenti nei settori come i trasporti e l'energia, ha dichiarato il ministro dei Trasporti, del commercio e dell'industria Karel Havlicek in una conferenza stampa. Circa il 70 per cento della strategia è già stata elaborata, ha affermato Havlicek e si baserà sui risultati del già completo piano nazionale di investimenti. Secondo il primo ministro Andrej Babis, lo Stato dovrà prepararsi alle conseguenze negative della pandemia di Covid-19 sull'industria automobilistica, che costituisce circa l'11 per cento del Pil ceco e oltre il 20 per cento delle sue esportazioni. I fondi dell'Ue dovrebbero essere utilizzati principalmente per l'efficienza energetica, la digitalizzazione, l'istruzione, l'infanzia e l'assistenza sanitaria, ha affermato il primo ministro.(Vap)