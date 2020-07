Case popolari: Di Marco (M5s Lombardia), basta proclami di Bolognini, potenziare davvero i servizi di portierato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il consigliere regionale lombardo del Movimento 5 stelle, Nicola Di Marco, "ci vuole una bella dose di coraggio da parte dell'assessore regionale alle politiche abitative Stefano Bolognini a presenziare all'inaugurazione del servizio di portierato (nello stabile di via Abbiati 7) dopo anni di tagli selvaggi e indiscriminati al settore delle case popolari che hanno provocato un evidente peggioramento del decoro in molti stabili". "Il portierato - aggiunge Di Marco in una nota - è un servizio essenziale negli stabili di edilizia residenziale pubblica. Rappresenta un aiuto concreto e importante soprattutto per i soggetti più fragili quali anziani e disabili". "A novembre 2018 - ricorda - in Regione è stato approvato un ordine del giorno a mia prima firma che chiedeva maggiori investimenti in questo servizio. Ciò nonostante Regione sostanzialmente non si è mossa, e gli inquilini delle case popolari sono ormai esasperati dall'incuria, dalla mala gestione e dall'insicurezza. Garantire i servizi di custodia negli stabili popolari aiuterebbe a prevenire il degrado sociale e a contrastare le occupazioni abusive". (com)