Abruzzo: vicepresidente Giunta, sul fermo biologico a pesca ministero sordo e inappropriato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ministra - prosegue Imprudente - non ne ha tenuto minimamente conto, così come non ha ritenuto dare seguito alla richiesta di incontro, inviata congiuntamente dal presidente Marsilio e dal sottoscritto, al fine di approfondire e valutare insieme la questione. Prendiamo atto della lentezza delle risposte e della sordità alle istanze rivolte dalla nostra Regione al ministro delle politiche agricole - conclude Imprudente - evidentemente la ministra Bellanova considera irrilevante dare al comparto ittico, alla ristorazione e alle attività balneari quella che da Confcommercio è stata definita 'una mazzata definitiva a tutto il comparto'". (Com)