Cina-Arabia Saudita: 30mo anniversario relazioni bilaterali, Pechino e Riad auspicano nuovi traguardi

- La Cina è pronta a lavorare con l'Arabia Saudita per condurre le relazioni bilaterali verso nuovi traguardi a beneficio di entrambi i paesi e dei loro popoli. Lo ha dichiarato il presidente della Cina, Xi Jinping, in un recente scambio di messaggi di congratulazioni con il re saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud in occasione del 30mo anniversario dei legami diplomatici tra i due paesi, caduto ieri. Secondo l'emittente televisiva cinese "Cgtn", Xi ha osservato che dall'instaurazione dei legami diplomatici le relazioni bilaterali hanno visto uno sviluppo costante e la cooperazione ha dato ricchi frutti in vari campi. In particolare, la relazione è andata avanti rapidamente negli ultimi anni da quando i due paesi hanno stretto un partenariato strategico globale, ha aggiunto Xi. "Al momento, Cina e Arabia Saudita stanno collaborando contro la pandemia di Covid-19 per proteggere la salute e il benessere di entrambi i popoli e salvaguardare la sicurezza regionale e globale della sanità pubblica", ha affermato il leader cinese. (segue) (Cip)