Cina-Arabia Saudita: 30mo anniversario relazioni bilaterali, Pechino e Riad auspicano nuovi traguardi (2)

- Xi si è detto pronto a compiere sforzi concertati con il re Salman per cogliere il 30mo anniversario come un'opportunità per migliorare le sinergie all'interno dell'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) e dell'Arabia Saudita Vision 2030, per arricchire ulteriormente il significato strategico delle relazioni dei loro paesi. Nel suo messaggio, il re Salman ha affermato che dall'instaurazione di legami diplomatici bilaterali 30 anni fa, sono stati compiuti grandi progressi in vari campi, a dimostrazione della profonda amicizia tra i due paesi e dell'elevato livello delle loro relazioni strategiche. Il re saudita ha dichiarato di voler spingere per lo sviluppo continuo delle relazioni in modo da servire gli interessi comuni di entrambi i paesi e dei loro popoli. Il sovrano ha aggiunto che il suo paese attende con impazienza una maggiore cooperazione con la Cina per promuovere la sicurezza e la stabilità regionali e globali. (Cip)