Coronavirus: task force britannica, probabile che vaccino sia pronto per distribuzione prima di autorizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vaccino per il coronavirus potrebbe essere pronto per la distribuzione in Regno Unito prima di aver ricevuto l'autorizzazione completa da parte degli enti di regolazione. Lo ha dichiarato il direttore della task force per i vaccini del Regno Unito, Kate Bingham, ripreso dal quotidiano britannico "The Telegraph". L'università di Oxford ha comunicato questa settimana che un vaccino potrebbe essere pronto prima di Natale se abbastanza persone si iscrivono ai test che verranno condotti nelle prossime settimane. "Il Telegraph" spiega che di solito ci vogliono tra i 18 e i 24 mesi per l'autorizzazione di un nuovo farmaco da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Successivamente il medicinale viene analizzato dall'Agenzia di regolazione dei prodotti medici e di cura del Regno Unito (Mhra) prima di essere approvato nel paese. La tabella di marcia potrebbe però essere ridotta a 70 giorni se si utilizzasse una procedura di emergenza. (segue) (Rel)