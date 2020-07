Coronavirus: task force britannica, probabile che vaccino sia pronto per distribuzione prima di autorizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino riceverà probabilmente un'autorizzazione condizionale di vendita in modo più veloce della norma. Bingham ha affermato che potrebbe essere possibile avere accesso al vaccino ancora prima che esso venga ufficialmente autorizzato. "Spero che il vaccino possa essere pronto entro quest'anno. Le aziende si sono unite alla Mhra per assicurare che questo possa essere distribuito il prima possibile, se i test ottengono i giusti risultati", ha dichiarato il direttore della task force per i vaccini. "Rapportandosi con i regolatori in anticipo, e coinvolgendoli nei processi decisionali fondamentali e negli aspetti di sicurezza importanti, tutto può essere fatto molto più velocemente", ha spiegato Bingham. Una volta che il vaccino è stato approvato, toccherà alla commissione britannica per la vaccinazione e l'immunizzazione decidere chi riceverà le prime dosi. Secondo la specialista è probabile che a riceverle siano i lavoratori in prima linea, le persone di età superiore ai cinquant'anni, quelle di età inferiori ma con condizioni mediche preesistenti e le persone di colore, di origine asiatica e di minoranze etniche che hanno sofferto maggiormente l'impatto della crisi di coronavirus. (Rel)