Yemen: insicurezza alimentare acuta coinvolgerà a 3,2 milioni di persone nei prossimi sei mesi

- Secondo l'ultima analisi della Classificazione integrata delle fasi di sicurezza alimentare (Ipc) pubblicata oggi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), dal Programma alimentare mondiale (Pam) e dai partner, shock economici, conflitti, inondazioni, locuste del deserto e ora il Covid-19 stanno creando una tempesta perfetta che potrebbe invertire i sudati progressi nel campo della sicurezza alimentare nello Yemen. L'analisi condotta finora in 133 distretti dello Yemen meridionale prevede un allarmante aumento delle persone che si trovano ad affrontare alti livelli di insicurezza alimentare acuta, cioè in fase di crisi (Ipc Fase 3) e di emergenza (Ipc Fase 4) entro la fine dell'anno. L'insicurezza alimentare acuta in queste aree è stata mitigata lo scorso anno grazie a un massiccio aumento dell'assistenza umanitaria, ma tutto il lavoro fatto potrebbe essere rapidamente cancellato poiché si prevede che il numero di persone che affronteranno alti livelli di insicurezza alimentare acuta aumenterà da 2 milioni a 3,2 milioni nei prossimi sei mesi. Ciò rappresenterebbe un aumento dal 25 per cento (a febbraio-aprile) al 40 per cento della popolazione (a luglio-dicembre) che soffre di alti livelli di insicurezza alimentare acuta, anche se saranno mantenuti l'assistenza alimentare umanitaria e l'accesso a coloro che ne hanno bisogno. (segue) (Com)