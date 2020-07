Yemen: insicurezza alimentare acuta coinvolgerà a 3,2 milioni di persone nei prossimi sei mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i fattori che determinano l'insicurezza alimentare acuta, il declino economico è il motore principale. La crisi economica e l'inflazione persistono con la moneta locale in caduta libera, l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e il quasi esaurimento delle riserve di valuta estera. Ad esempio, da metà dicembre 2019 a metà giugno 2020, la valuta locale (riyal yemenita) ha perso in media il 19 per cento del suo valore rispetto al dollaro statunitense, superando i livelli di crisi del 2018. Il conflitto rimane un fattore chiave dell'insicurezza alimentare acuta. Il COVID-19 sta incidendo sulla disponibilità di cibo, sull'accesso e sulla disponibilità nel mercato, oltre che sulle opportunità di guadagno e sui salari. Importanti misure per limitare la diffusione del Covid-19 hanno portato a ritardi nelle importazioni, barriere logistiche e perturbazioni dei mercati. Anche le rimesse dagli yemeniti all'estero sono diminuite di circa il 20% e si prevede che continueranno a diminuire. Nuove aree di proliferazione di locuste del deserto e del parassita Lafigma stanno emergendo come conseguenza di condizioni ambientali favorevoli, comprese le piogge, e minacciano la produzione alimentare nello Yemen, nella regione e oltre. La produzione di cereali quest'anno, ad esempio, dovrebbe essere di 365.000 tonnellate - meno della metà dei livelli pre-guerra. (segue) (Com)