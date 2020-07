Yemen: insicurezza alimentare acuta coinvolgerà a 3,2 milioni di persone nei prossimi sei mesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le inondazioni improvvise hanno già avuto un impatto devastante in alcune zone, e si prevede che la maggior parte dei distretti lungo la costa araba sarà colpita da cicloni nei prossimi mesi. "L'analisi ci mostra che lo Yemen è di nuovo sull'orlo di una grande crisi di sicurezza alimentare. 18 mesi fa, quando abbiamo riscontrato una situazione simile, abbiamo ricevuto generosi contributi. Abbiamo usato le risorse che ci sono state affidate e abbiamo ampliato sensibilmente l'assistenza nei distretti in cui la gente era più affamata e più a rischio. Il risultato è stato straordinario. Abbiamo evitato la carestia. Se non riceveremo i fondi di cui abbiamo bisogno ora, non potremo fare lo stesso questa volta", ha dichiarato Lise Grande, coordinatrice umanitaria per lo Yemen. "Le persone dello Yemen ne hanno già passate tante e sono resilienti. Ma adesso stanno affrontando troppe difficoltà e minacce tutte insieme - dal Covid-19 alle invasioni delle locuste del deserto. I piccoli contadini e le famiglie che dipendono dall'agricoltura per il loro sostentamento hanno bisogno del nostro sostegno ora più che mai", ha dichiarato Hussein Gadain, rappresentante della Fao nello Yemen. (segue) (Com)