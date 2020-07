Yemen: insicurezza alimentare acuta coinvolgerà a 3,2 milioni di persone nei prossimi sei mesi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo Yemen sta affrontando una crisi su diversi fronti", ha dichiarato Laurent Bukera, direttore paese del Pam in Yemen. "Dobbiamo agire adesso. Nel 2019, grazie a un sensibile ampliamento dell'assistenza, il Pam e i suoi partner hanno invertito il deterioramento delle condizioni nelle zone più colpite dello Yemen. I segnali di allarme sono tornati e, con l'aggiunta della pandemia di coronavirus, la situazione potrebbe peggiorare molto se l'azione umanitaria sarà ritardata". "Una pericolosa combinazione di conflitti, difficoltà economiche, scarsità di cibo e un sistema sanitario debole hanno spinto milioni di bambini nello Yemen sull'orlo del baratro, e la crisi del Covid-19 potrebbe peggiorare ulteriormente le cose", ha dichiarato Sherin Varkey, rappresentante dell'Uncief in Yemen. "Sempre più bambini piccoli rischiano di diventare gravemente malnutriti e di richiedere cure urgenti. Un maggiore e costante sostegno è vitale se vogliamo salvare la vita di questi bambini". (segue) (Com)