Yemen: insicurezza alimentare acuta coinvolgerà a 3,2 milioni di persone nei prossimi sei mesi (5)

- L'analisi raccomanda una serie di azioni urgenti, fra cui: garantire un'assistenza alimentare continua e senza ostacoli per salvare vite umane e proteggere i mezzi di sussistenza delle popolazioni che si trovano ad affrontare livelli elevati di insicurezza alimentare acuta, compresi gli sfollati; riabilitare le infrastrutture idriche danneggiate dalle inondazioni e ridurre l'impatto delle future inondazioni sull'acqua e sui sistemi di irrigazione; sostenere gli agricoltori che hanno perso i raccolti e i pascoli a causa di parassiti e shock climatici (infestazioni di locuste, il parassita Lafigma, inondazioni); promuovere buone pratiche nutrizionali a livello domestico attraverso attività come il giardinaggio domestico e la sensibilizzazione educativa sulla sicurezza alimentare e idrica; rafforzare i sistemi di allarme rapido e di monitoraggio generale della sicurezza alimentare per mitigare l'impatto negativo degli shock e consentire una risposta rapida e coordinata. (Com)