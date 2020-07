Conte sugli aiuti Ue: "Nessun trionfalismo, solo soddisfazione per il risultato ottenuto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al leader della Lega Matteo Salvini che nell'Aula del Senato aveva parlato di "trionfalismo" dopo l'informativa urgente del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Assemblea di palazzo Madama, lo stesso premier nell'Emiciclo della Camera ha avviato la medesima informativa replicando: "Qui non è questione di nessun trionfalismo". Piuttosto, il capo del governo ha detto che "possiamo dirci soddisfatti di un risultato politico" che non appartiene ai singoli, "a chi vi parla", ma neppure alla maggioranza di governo quanto "a tutta l'Italia intera". In riferimento al Meccanismo europeo di stabilità, il capo dell'esecutivo ha affermato: "Il Mes? Rivolgete la vostra attenzione morbosa al Recovery fund, che è tutto da studiare". E ha aggiunto: "Abbiamo un discorso di fabbisogno di necessità, valuteremo insieme la situazione".L'Italia, secondo il premier, continuerà a soffrire ma riuscirà a uscire dalla crisi dovuta alla pandemia di coronavirus. "Il momento è veramente difficile, non ce lo dobbiamo nascondere - ha spiegato -, continueremo a soffrire ma una cosa è soffrire con la speranza e la prospettiva di risalire e migliorare il Paese altra cosa è rimanere schiacciati da una prospettiva esclusivamente negativa". Però, ha assicurato il presidente, "ce la faremo perché non ci mancheranno il coraggio, la tenacia e la determinazione".(Rin)