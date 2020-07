Rifiuti: problema polveri su discarica ex cava Covalca, M5s Campidoglio verso no a variante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla discarica di rifiuti inerti al km 11.200 di via laurentina, nota come ex cava Covalca, c'è un problema di polveri che vengono disperse nell'aria e la maggioranza M5s del Campidoglio sta ragionando sul dirsi contraria alla variante sostanziale, su cui si deve esprimere la Regione Lazio, e che permetterebbe ai gestori del sito di conferire nel sito altri scarti, con codice diverso da quello già previsto, ma che rientrano sempre nella famiglia degli inerti. Oggi il tema è stato al centro di una commissione Ambiente durante la quale sono stati ascoltati i rappresentanti dei comitati dei cittadini. "Abbiamo dubbi e perplessità sulle attività di contenimento delle polveri, legati anche ai movimenti della terra che la discarica può mettere in atto", ha spiegato Massimo Acciari del comitato Casal fattoria. La problematica delle polveri è stata confermata anche dai tecnici del dipartimento Tutela ambientale. "C'è stato un problema abbastanza rilevante sulle polveri per cui abbiamo inoltrato la segnalazione all'autorità competente, la Regione Lazio", ha detto la direttrice della Direzione rifiuti, risanamenti e inquinamenti, Laura D'Aprile. Al momento sulla variante il Campidoglio ha convocato una conferenza dei servizi interna che produrrà un parere, non vincolante, entro il 3 agosto. Il parere sarà trasmesso alla Regione Lazio che ha competenza sul procedimento autorizzativo. Nella zona ci sono anche problematiche legate alla vicinanza delle abitazioni alla cava, un piano di zona approvato a poca distanza, un sito lacustre e altri corsi d'acqua. "Credo che sia importante che questa commissione si esprima nel senso della contrarietà a questa variante - ha detto la consigliera M5s Alessandra Agnello - ci sono insediamenti urbanistici importanti e fossi con scorrimenti di acqua, via Castel di Decima lì vicino, inoltre, sarà oggetto di lavori di allargamento". Il presidente M5s della commissione Ambiente, Daniele Diaco, ha ipotizzato quindi la possibilità di "ragionare anche su un indirizzo d'Aula" perché "penso che sia doveroso ascoltare i cittadini e comprendiamo i mal di pancia per questa variante che va a danneggiare un ecosistema importante dal punto di vista archeologico e ambientale". (Rer)