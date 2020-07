Tunisia: rinviato a domani il voto sulla mozione di sfiducia contro Ghannouchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale della Tunisia) ha deciso di rinviare a domani, giovedì 23 luglio, la discussione della mozione di censura (sfiducia) presentata contro il presidente del foro legislativo, Rachid Ghannouchi. La sessione plenaria dedicata al voto per estromettere Ghannouchi avrebbe dovuto tenersi oggi. La mozione di censura rivolta non solo a Ghannouchi, ma anche ai due vicepresidenti, è stata depositata 16 luglio 2020 con le 73 firme necessarie (il minimo) dai deputati del Blocco democratico, della Riforma nazionale, di Tahya Tounes, di alcuni deputati indipendenti e del Blocco nazionale. Per essere approvata, la mozione deve raggiungere almeno 109 voti su 217. (Tut)