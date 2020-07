Montenegro: vicepremier Pazin, offerto a Chiesa ortodossa "limite estremo di compromesso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Montenegro ha offerto alla Chiesa serba ortodossa "il limite estremo di compromesso" per un accordo sulla legge che riguarda la libertà religiosa nel paese. Lo ha detto il vicepremier di Podgorica, Zoran Pazin, secondo quanto riporta l'emittente "Rtcg". Pazin ha così commentato l'ultima tappa dei colloqui fra le due parti che si è tenuta nella serata di ieri. Il vicepremier ha detto di "non vedere il senso" di un proseguimento del dialogo dal momento che anche tale offerta è stata rifiutata dalla Chiesa serba ortodossa. "Vedremo cosa ci porterà il futuro. La cosa più importante sono il rispetto e la comprensione di entrambe le parti", ha concluso Pazin. La rappresentanza in Montenegro della Chiesa serba ortodossa ha rifiutato l'offerta di una sospensione dell'applicazione della legge fino a che il testo non verrà sottoposto a verifica costituzionale e successivamente al parere della Corte europea per i diritti dell'uomo. La proposta era stata formulata dal premier montenegrino Dusko Markovic. (segue) (Seb)