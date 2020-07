Montenegro: vicepremier Pazin, offerto a Chiesa ortodossa "limite estremo di compromesso" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Montenegro ha riavviato il 20 luglio i colloqui con la Chiesa serba ortodossa sulla legge che riguarda la libertà religiosa nel paese. "Sono proseguiti i colloqui fra il governo e l'eparchia della Chiesa serba ortodossa a livello di esperti sulla legge sulla libertà religiosa e la posizione giuridica delle comunità religiose. La squadra del governo per i colloqui è pronta a continuare le trattative per individuare una soluzione accettabile in relazione alle questioni aperte", si leggeva sul profilo Twitter del governo di Podgorica. La sede del metropolita montenegrino ha fatto sapere, sempre il 20 luglio, che le autorità religiose sono aperte al dialogo e che si aspettano che il governo "rispetti finalmente in pieno il soggetto giuridico ed ecclesiastico" della Chiesa serba ortodossa in Montenegro, oltre che le proposte di modifica della legge approvata lo scorso dicembre. L'approvazione ha distanziato il clero serbo ortodosso dall'esecutivo montenegrino, ma ha anche creato forti polemiche fra i rappresentanti politici di Serbia e Montenegro. (segue) (Seb)