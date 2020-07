Montenegro: vicepremier Pazin, offerto a Chiesa ortodossa "limite estremo di compromesso" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura di Niksic ha disposto lo scorso 13 maggio la custodia cautelare per il vescovo e altri 7 sacerdoti perché la sera prima avevano organizzato un rito religioso pubblico e dunque violato il divieto di assembramento disposto dal governo contro la diffusione della pandemia da coronavirus. La Serbia "rispetta il Montenegro come Stato, ma non può accettare ciò che sta accadendo ai suoi concittadini": così ha commentato l'episodio il presidente serbo Aleksandar Vucic, parlando al termine di un incontro con i rappresentanti delle organizzazioni politiche e culturali serbe del Montenegro. (segue) (Seb)