Lombardia: Bocci (Pd) su Film Commission, a settembre Dell'Acqua in audizione per rilancio comparto

- "Il presidente Dell'Acqua in audizione quanto prima a parlare del futuro della Lombardia Film Commission", è la richiesta fatta e depositata stamattina dal Gruppo regionale del Pd, prima firmataria la consigliera Paola Bocci, come primo atto di un nuovo corso dell'ente dopo la vicenda dell'acquisto dell'immobile di Corsico. "Dopo aver chiesto che il commercialista Scillieri faccia un passo indietro e lasci l'incarico di collaborazione con l'ente, vogliamo richiamare Film Commission e l'assessore di competenza ai loro compiti di supporto di un comparto che sta pagando pesantemente la crisi e ha bisogno di interventi strutturali e di un piano di rilancio. Perciò, oggi stesso, in Commissione Cultura, lo abbiamo annunciato e subito dopo abbiamo depositato la richiesta: alla prima data utile di settembre, appena dopo l'imminente pausa estiva, il presidente Alberto Dell'Acqua venga a illustrare il piano strategico di rilancio della Film Commission con l'articolazione delle azioni previste per lo sviluppo e il sostegno del comparto audiovisivo", specifica Bocci. "Al di là della preoccupante inchiesta che grava sull'istituzione, è ora che chi guida la Film Commission se ne occupi. Ricordo, ancora una volta, che l'ultimo bando è del 2017, con stanziamenti ridicoli che pescavano in residui di anni precedenti. Dal canto suo, la giunta regionale sostiene l'audiovisivo solo a parole, perché di fatto non ci mette un euro. Ci abbiamo pensato sempre noi del gruppo regionale del Pd a proporre in bilancio di stanziare risorse a riguardo, e anche questa volta abbiamo depositato emendamenti per sostenere l'audiovisivo adeguatamente", conclude la consigliera dem.(Com)