Cina: inondazioni, stanziati 119 milioni di dollari per conservazione e recupero industriale

- La Cina ha stanziato 830 milioni di yuan (119 milioni di dollari) dal suo bilancio centrale per ripristinare la conservazione dell'acqua e gli impianti di produzione agricola nelle aree colpite dalle inondazioni. Lo ha reso noto oggi il ministero delle Finanze cinese. I fondi sono stati assegnati a 12 regioni provinciali, tra cui Jiangxi e Hubei, per il recupero post-disastro e il ripristino della produzione, ha spiegato il ministero. Il bilancio centrale di quest'anno ha stanziato in totale 1,3 miliardi di yuan (186 milioni di dollari) per il ripristino della conservazione dell'acqua e degli impianti di produzione agricola nelle aree colpite dalle inondazioni del paese, secondo i dati ufficiali. La provincia di Jiangxi, nella Cina orientale, è stata una delle più duramente colpite dalle inondazioni iniziate il 6 luglio scorso. Secondo i dati aggiornati al 14 luglio, ha effettuato l'evacuazione di emergenza di 589 mila persone e ha subito perdite economiche per 11,1 miliardi di yuan (1,6 miliardi di dollari). (segue) (Cip)