Cina: inondazioni, stanziati 119 milioni di dollari per conservazione e recupero industriale (2)

- Le alluvioni verificatesi nel corso delle ultime settimane hanno colpito 99 contee in dieci città. Il quartier generale provinciale per il controllo delle inondazioni e per la siccità ha informato che circa sei milioni di persone sono state colpite, 589 mila residenti sono stati evacuati e 196 mila richiedono beni di prima necessità. Le inondazioni hanno causato il crollo di 654 abitazioni e gravemente danneggiate 1.255 . Sono stati danneggiati circa 575 mila ettari di terreno agricolo, di cui 104 mila ettari completamente distrutti. Circa 24 mila soldati della Polizia armata del popolo e dell'Esercito di liberazione popolare (Pla) sono stati inviati in aiuto alle forze locali e sono intervenuti per riparare e consolidare le dighe. Il Jiangxi ospita il Lago Poyang, il più grande lago d'acqua dolce del Paese. Il bacino ha raggiunto 4.206 chilometri quadrati di superficie, il valore più alto in 10 anni, e più stazioni idrologiche hanno registrato livelli d'acqua superiori a quelli delle devastanti alluvioni del 1998. (Cip)