Russia: Navalnyj restituisce la "donazione" all’imprenditore Prigozhin

- L'attivista dell'opposizione, Aleksej Navalnyj, ha restituito all'imprenditore. Evgenij Prigozhin, la donazione effettuata in seguito all'annuncio della chiusura della Fondazione per la lotta alla corruzione (Fbk), a causa dei debiti derivanti dai numerosi contenziosi in tribunale. Il 20 luglio Navalnyj ha annunciato la chiusura dell’Fbk, dopo l'ennesima causa intentata contro l'organizzazione senza scopo di lucro da una della società riconducibili all'imprenditore di San Pietroburgo, noto al pubblico come "il cuoco di Putin". "Prigozhin ci ha inviato un milione di rubli. Ci siamo chiesti se fosse meglio restituire i soldi o donarli in beneficenza. Abbiamo deciso che eravamo persino stufi del pensiero che i soldi guadagnati dalla fornitura di carne marcia agli asili e alle scuole fossero sul nostro conto, quindi abbiamo restituito tutto al ladro", ha scritto Navalnyj su Twitter. (segue) (Rum)