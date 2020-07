Energia: Confindustria, lo shock da Covid-19 come accelerazione della transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È una fase importante quella che si profila per la filiera energetica, un comparto che possiede know how e capacità per rilanciare gli investimenti e farsi promotore di un modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale che guardi all’Europa e al Mediterraneo: dopo lo shock iniziale, il Covid-19 costituirà il vero acceleratore della transizione energetica. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Energia, Giuseppe Ricci, durante il webinar “Infrastrutture energetiche per la ripresa dell’Italia e per lo sviluppo del Mediterraneo” che ha avuto luogo stamattina. “Si tratta di un’occasione unica e forse irripetibile per disegnare un nuovo futuro per il paese, mettendo al centro gli investimenti per una ripresa green orientata alla massima efficienza ed efficacia di tutti gli interventi: una programmazione in cui le parole chiave siano inclusività, condivisione e visione sistemica, che incoraggi la creazione di nuove partnership industriali ma sia ispirata anche alla massima energia, velocità e determinazione”, ha detto, sottolineando la necessità non solo di maggiore semplificazione degli iter autorizzativi, ma anche di una nuova cultura d’impresa che valorizzi le competenze tecniche e orienti il modello culturale verso collaborazioni cross industry e verso una più spiccata capacità di dialogo sui territori. (segue) (Com)