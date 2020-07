Energia: Confindustria, lo shock da Covid-19 come accelerazione della transizione energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro della filiera energetica, ha aggiunto il vicepresidente Roberto Potì, non potrà fare a meno di un sistema infrastrutturale evoluto ed interconnesso. “Gli investimenti in infrastrutture energetiche previsti vanno nella direzione del green deal e potranno essere leva per la ripresa economica dell'Italia e lo sviluppo di un green deal euromediterraneo con l’Italia protagonista”, ha aggiunto. Stando al comunicato stampa diramato al termine dell’evento, è in questo quadro che si inserisce l’intervento di Alessandra Todde, sottosegretario di Stato al ministero dello Sviluppo economico, che ha ripercorso le misure previste dal decreto Semplificazioni sottolineando che sarà fondamentale dare priorità agli investimenti per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano energia e clima. Un Piano che Stefano Grassi, capo di Gabinetto del commissario europeo per l’Energia, considera uno dei pilastri sui cui costruire la programmazione di interventi a livello nazionale, potendo far leva anche sul ruolo di avanguardia delle imprese italiane. “Saranno sicuramente da incoraggiare gli investimenti nella regione del Mediterraneo, anche per l’importante potenziale di sviluppo delle fonti rinnovabili, e che già può contare su una significativa presenza di operatori italiani”, ha detto. (segue) (Com)