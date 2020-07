Energia: Confindustria, lo shock da Covid-19 come accelerazione della transizione energetica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione energetica, ha continuato la direttrice Ome Houda Allal, va sostenuta per rafforzare il processo di transizione energetica avviato dai paesi della regione, soprattutto in questa fase post emergenziale e che può vedere l’Italia giocare un ruolo da protagonista. Un concetto ribadito anche da Manlio Di Stefano, sottosegretario di Stato alla Farnesina, che ha sottolineato il ruolo dell’Italia come facilitatore del dialogo nella regione. Per il nostro paese, ha aggiunto il presidente Arera Stefano Besseghini, si prefigurano importanti opportunità di investimento facendo emergere la necessità di definire una strategia di gestione efficace delle risorse per facilitare il processo di transizione energetica. “Da non tralasciare inoltre il lavoro svolto dalla rete dei regolatori nella regione del Mediterraneo Medreg, di cui l’Italia detiene il ruolo di vicepresidenza con importanti effetti in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e tutela del consumatore”, ha spiegato. All’evento è intervenuto anche il viceministro dell’Economia Antonio Misiani, che ha evidenziato come il Recovery plan rappresenti un piano di cruciale importanza per far ripartire il paese, e che per coglierne fino in fondo le opportunità sarà necessario “mettere in campo misure per pianificare il futuro”. In questa direzione, ha spiegato, acquisisce centralità il green deal italiano, che attraverso la mobilitazione di significative risorse sarà occasione di sviluppo fino ad investire l’Italia del ruolo di hub della green economy a livello europeo e nel Mediterraneo. (segue) (Com)