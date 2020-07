Energia: Confindustria, lo shock da Covid-19 come accelerazione della transizione energetica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un approccio che è stato poi condiviso dall’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, che ha sottolineato come le infrastrutture energetiche avranno “un ruolo centrale per raggiungere gli obiettivi climatici e far ripartire l’economia dopo gli eventi degli ultimi mesi”. Puntare su questi investimenti, ha spiegato, ci permette di modernizzare il paese, favorire l’occupazione e migliorare la qualità della vita delle generazioni future, oltre che di creare nuove collaborazioni con l’area euromediterranea. “Snam, con più di un miliardo di investimenti all’anno e nuovi progetti nella transizione energetica, mette a disposizione risorse, tecnologia e capacità realizzativa per lo sviluppo sostenibile del nostro paese nel lungo termine”, ha concluso. Nella stessa direzione è intervenuto l’Ad e direttore generale di Terna, Stefano Donnarumma, che ha ribadito la necessità di investimenti infrastrutturali per uscire dalla crisi associata alla pandemia. “I nostri progetti di sviluppo per un sistema elettrico sicuro, efficiente e decarbonizzato rappresentano un immediato volano per l’economia italiana: Terna giocherà un ruolo chiave nella transizione energetica anche grazie allo sviluppo delle interconnessioni con l’estero, che permetteranno al nostro paese di rafforzare il proprio ruolo quale hub energetico del Mediterraneo”, ha concluso. (segue) (Com)