Energia: Confindustria, lo shock da Covid-19 come accelerazione della transizione energetica (5)

- Sempre sulla transizione energetica, prosegue la nota, si è incentrato l’intervento del direttore per l’energia e il digitale di Cassa depositi e prestiti, Luca D'Agnese, che ha sottolineato come questa si sia confermata “un elemento chiave della trasformazione dell'economia, soprattutto in questa fase seguita all'impatto della pandemia” in cui "cresce anche la percezione del rischio climatico” e con “con essa la capacità di investimenti, che si spera possano determinare un rilancio dello sviluppo economico a valle di questo periodo di recessione". Nel richiamare l’importanza dello studio e della centralità dello sviluppo delle infrastrutture, il delegato per l’energia di Confindustria Aurelio Regina ha dichiarato che il governo “dovrebbe meglio valorizzare il ruolo dell’Italia per la sicurezza degli approvvigionamenti gas europei, destinati a dipendere dalla Russia per circa il 50 per cento”. Questo potenziale infrastrutturale, ha spiegato, rischia di essere vanificato e potrebbe generare stranded asset “se non saremo in grado di portare in tempi rapidi una visione strategica per integrare concretamente il mercato italiano con quello europeo, e di produrre una visione organica tra lo sviluppo infrastrutturale e lo sviluppo degli impianti di energie rinnovabili per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica al 2050”. (Com)