Speciale infrastrutture: Potì (Confindustria Energia), Italia può giocare un ruolo importante nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento l’Europa sta reagendo alla crisi del Covid-19 con impegno sempre maggiore nel definire una politica energetica tesa al contenimento delle emissioni e un piano per il rilancio economico dei paesi maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria. Lo ha dichiarato il vicepresidente di Confindustria Energia, Roberto Potì, durante il webinar “Infrastrutture energetiche per la ripresa dell’Italia e per lo sviluppo del Mediterraneo”. “Crediamo però che non ci si possa limitare alla sola elaborazione di un modello tattico di emergenza, ma che ci si debba aprire ad una collaborazione allargata nell’area del Mediterraneo, in cui l’Italia può giocare un ruolo importante data la posizione strategica, il peso politico e un modello energetico incentrato su rinnovabili e gas che sta sviluppando”, ha spiegato, sottolineando che le infrastrutture energetiche “possono dare un contributo importante se sostenute dagli operatori del settore e da istituzioni nazionali ed europee attive nell’area del Mediterraneo”. Una cooperazione energetica di questo tipo, ha aggiunto, ci sembra “uno sbocco naturale, anche se molto difficile da realizzare in tempi brevi”. (Ems)