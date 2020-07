Speciale scuola: Nigeria, liberati 15 bambini detenuti e torturati in una scuola coranica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia nigeriana ha liberato quindici bambini di età compresa fra i due ed i dieci anni che erano detenuti in una scuola coranica nello Stato di Niger, nella Nigeria centro-occidentale. I bambini, ha riferito oggi ai media locali il portavoce della polizia regionale Wasiu Abiodun, sono stati ritrovati domenica sera nella città di Suleja "in condizioni disumane" e con evidenti segni di tortura. La polizia ha recuperato tre catene utilizzate dai sequestratori per legare mani e piedi dei bambini, mentre il leader religioso responsabile della struttura è stato arrestato ed un'inchiesta aperta per avviare le indagini ed accertare le responsabilità dell'accaduto. Episodi simili sono tristemente frequenti nel paese, dove le scuole coraniche - che talvolta sono utilizzate anche come "case di correzione" per giovani tossicodipendenti - sono state al centro di uno scandalo per sequestri come questo. Dopo la chiusura delle scuole a causa del coronavirus, i governatori di 19 stati del nord hanno colto l'occasione per annunciare a maggio che questi istituti coranici non avrebbero riaperto le loro porte. (Res)