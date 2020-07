Speciale scuola: Gallo (M5s), esperienza Reti fondamentale per investimenti con Recovery Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamattina ho visitato con il ministro Azzolina l'istituto comprensivo della scuola di Bologna, capofila della rete di Scuole All'Aperto. Istituto che ha predisposto i set che agevolano la cooperazione pur rispettando le distanze di emergenza". Lo ha scritto in un post su Facebook il deputato M5s Luigi Gallo che ha spiegato: "Ho molta fiducia nelle reti di scuole che in questi anni si sono innovate, nei dirigenti scolastici che in queste ore stanno spendendo tutta la loro energia e la loro esperienza per la ripartenza dell'anno scolastico il 14 settembre, ho fiducia nei docenti e in tutto il personale che con grande entusiasmo vuole collaborare e ripartire". (Ren)