Speciale scuola: Roma, Zotta-Agnello (M5s), inizio lavori istituto Periello previsto nell'ottobre 2020

- Durante l'odierna seduta congiunta delle commissioni Scuola e Lavori pubblici "abbiamo ribadito la necessità di assicurare l'ordinaria ripresa delle attività didattiche nell'istituto Periello. Secondo quanto emerso stamane, l'aggiudicazione dell'appalto per la verifica e la successiva progettazione degli interventi utili a risolvere l'inagibilità di parte dell'edificio avrà luogo a settembre, mentre la consegna dei lavori è prevista nel mese successivo". Lo dichiarano, in una nota congiunta, la presidente della commissione Scuola Teresa Maria Zotta e la presidente della commissione Lavori pubblici Alessandra Agnello. "In attesa che l'iter dell'appalto faccia il suo corso - aggiungono - il presidente del Municipio XV Stefano Simonelli chiederà al Dipartimento patrimonio di pubblicare una manifestazione di interesse per il reperimento di ulteriori spazi idonei a garantire la normale ripresa delle lezioni per tutti gli studenti della scuola, attualmente ridotti a 4 aule presenti a pianoterra. Due le soluzioni alternative: ricorrere a una quota spazi del Centro anziani di Cesano o utilizzare i locali presenti a livello meno uno dell'edificio Periello. Nel frattempo Roma Capitale sta lavorando alla stipula di un protocollo con la Curia per verificare la possibilità di rinvenire altri spazi da poter mettere a disposizione della scuola. Prosegue, inoltre, la collaborazione con l'ufficio scolastico regionale volta a individuare ulteriori soluzioni a una criticità che non ammette più rinvii e per la cui risoluzione le commissioni Scuola e Lavori pubblici stanno lavorando alacremente". (Com)