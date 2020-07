Speciale scuola: Polonia, ministro Istruzione annuncia riapertura scuola dal primo settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Pubblica istruzione della Polonia ha ufficialmente dichiarato la volontà che gli studenti tornino nelle scuole da settembre prosismo. "Stiamo lavorando su regolamenti che garantiranno la sicurezza degli studenti dopo il loro ritorno a scuola" ha dichiarato il ministro Dariusz Piontkowski. In precedenza, in un'intervista a "Dziennik Gazeta Prawna", il ministro ha spiegato che l'epidemia di coronavirus è stabile e ha sottolineato che l'apertura parziale di asili e scuole non ha aumentato l'incidenza del contagio; questo suggerisce che la riapertura di tutte le scuole non causerà una maggiore minaccia epidemica. "Partiamo dal presupposto che da settembre torneremo alle lezioni a tempo pieno nelle scuole. Naturalmente prenderemo la decisione finale in merito alla questione dopo aver consultato l'ispettore capo sanitario e il ministro della Sanità", ha aggiunto Piontkowski. Alla domanda se ci siano delle modalità che consentano una rapida transizione all'apprendimento remoto in caso di focolaio di coronavirus nella classe o nella scuola, Piontkowski ha risposto: "vogliamo introdurre una soluzione del genere". Il ministro ha espresso la convinzione che il periodo delle vacanze "sarà utilizzato dalla direzione, dalle autorità e dagli organismi di regolamentazione per prepararsi adeguatamente a rendere sicure le scuole dal primo settembre". (Vap)