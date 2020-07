Speciale scuola: Isee per mensa fino a 30 settembre ma con penale dopo 31 luglio, ok da Aula Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il termine per le famiglie romane per presentare l'Isee ai fini di ottenere il calcolo della tariffa sul servizio di ristorazione scolastica resta fissato tra il primo marzo e il 31 luglio ma ora, pagando una penale, sarà possibile presentare la documentazione anche entro il 30 settembre. È quello che prevede la delibera approvata oggi in Assemblea capitolina (con 28 voti favorevoli e 5 astenuti) e che modifica la 117/2018. La delibera "nasce da un lavoro di commissione ampiamente condiviso - ha spiegato la presidente M5s della commissione Scuola di Roma, Teresa Zotta -. La ratio è stata quella di armonizzare i regolamenti di Roma Capitale con il dcpm del 2013 che interveniva a regolamentare i benefici fiscali di cui si poteva godere, primo tra tutti l'Isee corrente: una conquista, perché dava la possibilità di presentare la certificazione anche in corso d'anno laddove intervenivano situazioni tipo la perdita del lavoro. Lo scorso anno - ha aggiunto Zotta - si è acceso un dibattito sulla questione ed era necessario modificare la delibera, cosa che stiamo facendo. Il limite del 31 luglio resta - ha concluso - ma apriamo una finestra applicando una penale: pagandola sarà possibile presentare la dichiarazione entro il 30 settembre". L'impianto della delibera, protocollata ad aprile e arrivata oggi in Aula, prevedeva una finestra fino al 31 dicembre ma con un emendamento approvato Aula Giulio Cesare il tempo massimo della proroga è stato portato al 30 settembre. (Rer)