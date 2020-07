Ue: De Petris (Leu), occasione storica per cambiare Italia ed Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo di fronte a un'occasione storica di cambiare sia l'Italia che l'Europa. A Bruxelles si è aperta quella possibilità di indirizzare l'Unione verso il modello di Europa integrata e solidale che LeU ha sempre perseguito, senza mai risparmiare critiche all'Europa del rigorisimo e degli egoismi nazionali ma anche senza mai sbandare verso posizioni antieuropee". Lo dichiara la senatrice di LeU, Loredana De Petris, nel corso del dibattito al Senato sull'informativa del presidente Conte. "In Italia abbiamo ora i mezzi per fronteggiare la crisi ma non con l'obiettivo di tornare alla normalità di prima del Covid, perché quella normalità non è una soluzione ma una parte del problema. Dobbiamo invece imboccare con decisione la strada della riconversione ecologica e della trasformazione del modello di sviluppo, sapendo che è su quel fronte che si gioca oggi la sfida della modernità", conclude la presidente De Petris. (Rin)